鄭元暢個人Youtube頻道推出「不專業廚房」系列以來，每集來賓都是超級大咖，可見鄭元暢在演藝圈的好人緣。這次邀請到曾在《薔薇之戀》搭檔姐弟演出的Ella陳嘉樺，她近期忙籌備個人大型演出「艾拉秀」，百忙之中更一口答應要「進廚房」，還特別準備花束送給鄭元暢，裡面有薔薇、百合跟向日葵，代表著薔薇之戀，心意滿滿，讓鄭元暢超感動。

很久沒見的姊弟倆，一見面話匣子就停不下來，聊天聊到忘記要煮菜，堪稱不專業廚房「有史以來最長的開場」。而相較前幾集鄭元暢想盡辦法要喝酒，這次卻想阻止Ella先別喝、免得太瘋狂，而人來瘋的Ella即興自然high，還現場唱起歌，一開始鄭元暢很佩服像Ella這樣的專業歌手，但唱到後面小綜已經開始害怕，笑說「不要再唱了」，料理節目瞬間變歌唱節目「艾拉秀」。

鄭元暢在節目中告白，提到Ella是自己的偶像，拍《薔薇之戀》時，Ella是他人生中第一個合作的明星，看到Ella工作和私下表裏如一，且非常提攜新人，一直將Ella當作心中表率。但當Ella說想在節目上跟觀眾分享心靈雞湯時，鄭元暢直說「心靈雞湯都會剪掉」，笑歪全場工作人員，而Ella不遑多讓，突然鬼吼鬼叫，嚇得鄭元暢無法招架。而本身有好廚藝的Ella，也首度挑戰做「檸檬瑪德蓮」甜點，Ella更規劃超大彩蛋獻給觀眾，將在下一期揭曉。「鄭元暢之不專業廚房」每周五晚上8點30分播出。

鄭元暢和Ella品紅酒。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

Ella特地送花給鄭元暢，呼應兩人曾合作《薔薇之戀》。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

鄭元暢邀請Ella上節目展現廚藝。（M.I.E.最大國際娛樂提供）

(中時 )