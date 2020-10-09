台南新化區公所推出免費的實境解謎遊戲、兒童戲劇闖關活動，讓不同年齡層的遊客探索新化小鎮精采的歷史與故事。（台南新化區公所提供／劉秀芬台南傳真）

今年適逢台南新化老街百周年，新化更獲選為交通部觀光局2020經典小鎮，公所推出多梯次的兒童戲劇闖關活動、實境解謎遊戲，要讓大小朋友從遊戲中更了解新化歷史文化，9日第1場活動開跑，近30名小朋友一起體驗逗蟋蟀、陶藝DIY、解謎任務挑戰，玩到欲罷不能。

新化小鎮在日據時期名為「大目降里」，1920年台南州新化郡成立，才改稱新化郡。2015年市府以新化老街及其周邊的新化武德殿、和平街日式宿舍群、楊逵文學紀念館等文化設施為範圍，成立「大目降文化園區」；2018年更進一步將老街周邊公告為「新化歷史街區」。

2020年新化以豐厚的歷史人文及山林美景資源入選台灣經典小鎮，為了讓遊客能更深入認識新化，公所推出老街及其周邊文化設施免費導覽服務，反應熱烈，最多曾一天內有90多人報名參加導覽。

區長吳金喜表示，為了要讓不同年齡層的遊客以更趣味化、活潑化的方式，探索新化小鎮精采的歷史與故事，新推出免費的實境解謎遊戲、兒童戲劇闖關活動，一推出就報名就秒殺。

9日登場的兒童戲劇大冒險，對象為5至8歲兒童，以戲劇的形式讓兒童在闖關時探索、認識新化。實境解謎遊戲針對12歲以上的遊客設計，故事以新化區公所接獲神祕信件為起點，帶出一個塵封已久的懸案，展開一連串的解謎破案過程。

一位來自台南南區的家長表示，雖然住在台南，但其實很少來新化，而且自己逛只能走馬看花，完全不知道新化老街有這麼多故事。當初在網路上看到活動訊息，立馬幫孩子報名，實際參與也覺得活動很有趣，孩子真的有學到東西丶認識新化這個地方。

(中時 )