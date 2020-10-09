坐在天池遙望科湳愛琴橋。（網友tsao.coco提供／林欣儀台中傳真）

空拍談論體驗區。（網友tpo5088提供／林欣儀台中傳真）

國慶連續假期想出門走走、又不想塞車，可以選擇即將於年底開幕的水湳中央公園！中央公園占地67.34公頃、有台中都市之肺的盛名，目前雖還沒開幕，但站在其中可遠眺台中新地標科湳愛琴橋，其中的「抹荼湖」最近更在網路瘋傳，吸引許多網友熱議。

中央公園官網上有許多遊客來遊玩時拍下的照片，並透過FB、IG及YOUTUBE hashtag主題式標籤方式，只要追蹤「＃水湳經貿園區及＃中央公園」並上傳IG平臺的美照或影片、就會自動進入官網，將可讓你成為其中主角、有機會被網友追蹤，目前官網貼文已多達5萬9000多張。

2010年尾外徵選國際競圖的中央公園，歷經10年興建，預計今年12月開幕，但其中許多設施或景緻已在網路瘋傳，最熱門的打卡點堪稱「抹荼湖」空拍照，吸引大批網友點閱、按讚。

此外，中央公園的打卡熱點還有視覺體驗區，以如同彩虹迷宮一般的玻璃帷幕，第一層包含黃綠色、第二層有藍橙色、第三層則為紅紫色，站在不同位置、不同視角觀看，就宛如將不同顏色混合後產生新的色調，是網民打卡熱門處；而敦化路二段人工地盤的下方也曾吸引進口車來拍廣告，近來成為新人拍婚紗照必選景點。

中央公園結合水湳經貿園區，有台中都市之肺的盛名，其設計結合智慧、低碳與創新三大元素，並融合華德福教育中的12感官、以具象化方式呈現在設施體驗中，提供民眾容易親近的學習、休憩環境。

(中時 )