台中市將國旗插掛時間調整為10月8日到31日，市府團隊已在各路段插掛國旗，街頭旗海飄揚。（盧金足攝）

很多網友在台中市長盧秀燕臉書留言，質疑接近國慶日街道怎麼還沒有看到國旗？盧秀燕表示，之前因舉行「李前總統登輝先生奉安禮拜」，全國公務機關及學校下半旗一天，表示敬意。台中也將國旗插掛時間調整為10月8日到31日，市府團隊已在各路段插掛國旗，明天雙十國慶很不一樣，為慶祝中華民國109歲生日快樂，並迎接年底台中捷運綠線通車，在國慶日當天開放大家參觀捷運市政府站，還可以跟她的人形立牌合照。

「捷運迷看過來，國慶日跟盧秀燕一起開箱捷運！」盧秀燕表示，今年台中雙十國慶很不一樣！為了慶祝中華民國109歲生日快樂，並迎接年底台中捷運綠線通車，在國慶日當天開放大家參觀捷運市政府站。

捷運迷們可由1號出入口進出參觀，早上9點起，每半小時安排一場次車站或列車導覽，全天總共9個場次，包括介紹車站特色及旅客緊急設備操作，還可以搶先試坐捷運座椅，盧秀燕邀請市民「我們國慶日見！」

(中時 )