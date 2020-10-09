蕭亞軒告造謠網友，審判出爐。（圖／翻攝自北京星權律師事務所微博）

蕭亞軒透過公司發表聲明。（圖／翻攝自軒亞娛樂國際有限公司微博）

天后蕭亞軒（Elva）先前休息了一陣子，兩年前網上傳出她罹患怪病，微博上還有人亂傳她得到愛滋病，去年她的工作團隊態度轉為強硬，宣布提告。今(9日)北京星權律師事務所公告，與其中一位何姓網友的判決出爐，法院判定構成對蕭亞軒名譽權的侵犯，需登載致歉聲明10日，並賠償蕭亞軒精神損害撫慰金、經濟損失與合理支出共計80000元人民幣，約34萬台幣。

蕭亞軒2年前遭傳因罹患愛滋病全面停工，工作團隊當時跳出發聲，直指：「假的，其實她好早以前也被這樣炒作過，被人黑過，之前就出現過，然後我們一直在請律師處理這個事情。」而蕭亞軒也回應，原本對這類傳聞一笑置之，但在母親節當天又聽到這消息，「讓我既難過又覺得對不起媽媽，因為這個謠言已不只是對我的傷害，更是對我母親的傷害！」決定為了母親不再沉默。

北京星權律師事務所今稍早發出聲明，一名微博名稱為「瑾瑾漫步娛樂圈」的何姓網友，去年5月發文捏造「蕭亞軒罹患艾（愛）滋病」的言論，甚至聲稱已得到經紀人確認，還質疑蕭亞軒的私人生活，造成嚴重毀謗，律師團隊便以「損害名譽罪」將該網友告上北京互聯網法院。

近日法院宣判何姓網友敗訴，不僅需要公開發表道歉聲明10天，也要賠償約34萬台幣的精神損害撫慰金，「蕭亞軒女士在委請本律師事務所依法維權之初即表示：如若案件勝訴，會將全部賠償款捐獻公益。」律師事務所之後會代為處理捐贈事宜，對此，網友回應：「幹的太棒了」、「賠的越多越好，賠到脫褲才知道不能造謠」、「大快人心！支持維權！」。

稍早，蕭亞軒透過公司微博發表回應，聲明生活中的網路暴力常存在每個角落，「幾句簡單的話就可以磨滅他人多年的生長過程和努力，以換取逞口舌之快的心理。很想問，你真的快樂嗎？」她希望藉此判決讓世界能有秩序有條理的繼續下去，「感謝那永遠不會遲到的法律公正，還有數不盡的你們相惜相愛，互助共勉。」

(中時新聞網)