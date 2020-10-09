數位革命加上疫情影響，網路行銷已成兵家必爭之地，為助業者拓展商機，台中市政府經發局日前於台中跨境體驗示範基地，舉行數位行銷助抗「疫」搜尋優化拓商機主題講座，邀請多位數位行銷及廣告投放實務操作戰將，安排1對1商務諮詢，吸引12家業者踴躍報名，盼接軌市場趨勢，開創消費新契機。

經發局說明，根據台灣數位媒體應用暨行銷協會統計，2019年台灣全年度投放數位廣告費總量為458.41億元，相較2018年成長17.6％，其中又以電商平台為廣告投放金額最大的產業，較去年同期增加37％，顯示電商平台及數位廣告能量不受疫情影響，逆勢看漲。

經發局副局長李逸安表示，今年各大產業遭逢疫情衝擊，業者不僅關心商品如何透過數位行銷讓更多人看見，更想知道如何將網路流量化為實質商機。

對此，市府邀請多位電商平台業者與數位行銷專家主講，包括「將能」數位行銷、亞馬遜全球開店、雅虎超級商城、雅虎數位行銷、翰翔實業、商線SHOPLINE、香港商易通全球跨境電商、文砌客等電商平台，與在地業者交流產業趨勢

，有助業者掌握跨境商務及數位行銷新趨勢。

(中時 )