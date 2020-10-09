許多觀光客都喜歡泰國的「魚療」，享受將雙腳泡在魚池裡，被小魚輕啄死皮的舒服感，可是一名大陸女子，因為全身被啄得痠麻，一時忍不住尿失禁，結果下秒池裡的小魚全部翻肚，遭尿酸毒死，最終女子得賠償5萬泰銖（約台幣4萬5千元）。

據《中國報》報導，一名來自大陸山東吳姓女子，日前與男友一同到泰國做「魚療」，吳女剛做時將腳浸泡在池子裡，享受被小魚輕啄的快感，後來感覺不錯，便接受老闆的建議，將原來只有腳部魚療，升級為全身魚療。

沒意發生意想不到的事，吳女做沒多久，池裡的小魚竟然全部翻肚死光光，她眼看不對勁，立刻請老闆過來了解究竟發生什麼事。

老闆當下詢問吳女事發經過，但吳女卻是說法閃爍，後來想到，池裡的小魚雖然生命力強，卻有「尿酸」的罩門，經進一步逼問，吳女才坦承，因為被小魚啄得全身酥麻，感覺太舒服，一時忍不住尿失禁，沒想到會把整池的小魚全部毒死。

商業百般無奈將魚療的池水與小魚全部換新，但吳女必須賠償業者5萬泰銖（約台幣4萬5千元）。

(中時新聞網)