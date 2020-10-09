國民黨籍台北市議員羅智強，監督中央火力強大，不僅上遍各大媒體節目，更將街講超過300場，同時開闢網路直播政論節目《野台》，近期也出書諷刺時政，深受藍營支持者歡迎。羅今日在臉書發文，表示自己好像感冒了，一整天頭昏不適，盼自己身體狀況能壓下來，否則自己可沒時間感冒。消息獲得超過2.8萬網友按讚、加油與愛心表達關切，紛紛加油打氣。

羅智強今日在臉書發文，寫道：「壞消息：我好像感冒了，昨天一整天頭昏昏（目前只是初期症狀）；好消息：適逢連假，好好休息（感冒千萬別『發作』啊！一定要壓下來，我可沒時間感冒）。昨晚一邊頭昏，一邊簽書簽到睡著……祝大家連假快樂！有空的話，買一本《伊羅寓言》笑一笑、解解悶。」

文章才發7小時，即獲得超過2.8萬網友按讚、加油與愛心表達關切。網友紛紛留言：「保重身體！」「應該是太累，多休息，加油！」「不要過度勞累，請留意適時適當的休息，唯有珍惜有用之身，常保健康，才有可能為國為民多做貢獻。我是個尚稱健壯的八十老叟，曾多次留言建請羅議員注意健康（其實這也是絕大多數粉絲的心聲），尚請善自珍攝，至所翹盼！」

此外，也有網友回應：「你是國民黨的希望，不能倒下，不能讓民進黨稱心如意」、「看一下這豬頭肉……正義之氣，會讓您的抗體、免疫系統立馬增強……」、「看一下川普立刻又有鬥志了」、「8171450可能會瘋了」。

(中時新聞網)