婆媳問題自古以來無解，有和睦相處的、也有心機互鬥的、更有怒目相向的。一媳婦上網分享，回娘家期間，婆婆來電擺出低姿態希望她回家，結果反被這位媳婦一句話嗆回去，在場眾人拍手叫好！

「妳快回來好不好，家裡沒有妳不行」，原PO在臉書社團爆廢公社表示，她回娘家烤肉（文意看起來已離家一段時間），婆婆打電話給她，祭出哀兵攻勢盼她回家；手機開擴音讓現場的人都聽到。

這時原PO想起婆婆之前曾羞辱她，便直接回她「我這個破鞋伺候不了妳這個高尚人」，說完馬上把電話掛掉。在一旁的嫂嫂拍手叫好，誇她「妳終於學會了反抗，以後別再讓別人欺負妳」。

原PO相當感激嫂子對她的疼愛，希望嫂嫂有空也回去陪陪自己父母，「嫂嫂，有妳真好」。

網友一面倒鼓勵原PO做自己，「如果婆婆真的說過這種話，這個家也不用回去了」、「高尚人讓她自己照顧自己」、「我比較好奇妳老公都在幹嘛」、「婆婆終於知道媳婦的好了」。

(中時新聞網)