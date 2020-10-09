國際權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌揭曉「2020亞洲最佳企業雇主獎」，台達電獲得本屆「亞洲最佳企業雇主獎」。台達電表示，台達電以「樂活幸福職場」、「健全學習發展」、「優渥薪酬福利」和「聆聽員工心聲」為主軸，建構企業雇主的各項活動、推出全方位員工關係方案，台達電在匿名問卷中的「公司文化與管理」、「自我工作感受」與「彼此合作」三大構面平均得分領先。

台達電人資長陳啟禎表示，透過主辦單位的分析報告，肯定台達對員工的培育與照顧，使得員工對公司高度認同，過去幾年，台達電除了為員工提供多元的人資服務外，更積極數位轉型，以智能化、客製化的方式打造職場體驗，舉例來說，多項流程服務都已線上化，也採用數據分析作為福利制度參考，活動參與率也大幅提升。

角逐今年HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」的企業涵蓋高科技、金融、服務業等，調查範圍涵蓋新加坡、台灣、中國、韓國、菲律賓等11個國家或地區，由相關領域專家組成評審委員會，透過企業成果報告、匿名問卷調查及視訊訪查等方式，評鑑參賽企業的工作環境與福利。

台達電注重企業承諾與員工照護，近年已在台灣陸續獲得「遠見企業社會責任獎幸福企業首獎」、「績優健康職場」、「新世代最嚮往企業」及「台灣高薪100指數成分股」，在中國除了獲得「人力資源管理傑出獎」與「候選人體驗金獎」，今年上半年也獲得「大中華區人力資源管理卓越大獎」與「人力資源科技創新獎」，台達電表示，未來將繼續用更智能的方式提供人資相關服務。

(工商 )