嘉義縣長翁章梁（右一）大啖海鹽冰淇淋。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（右二）逛起「代鹽人市集」並與攤商拍合照。（張毓翎攝）

現場販售用海鹽製作的手工皂等。（張毓翎攝）

今日為國慶連假第一天，現場有許多大朋友帶小朋友來體驗晒鹽。（張毓翎攝）

洲南鹽場謝鹽祭於雙十連假首日熱鬧展開！以鹽業文化為基底，以鹽場溼地生態為舞台，集結30家友善環境的小農商家及環保團體，各自帶來結合洲南海鹽調味的美食及生態體驗。嘉義縣長翁章梁9日出席活動，並對各項「海鹽好食」讚不絕口，他表示，洲南鹽場每年造訪遊客人次近3萬人，已是嘉義地區生態導遊、地方創生最成功的範例之一。

洲南鹽場謝鹽祭今年邁入第13屆，依循鹽田產晒前祭拜天地的傳統，迎請眾神遶境、祭拜祈福。布袋嘴文化協會總幹事蔡炅樵表示，洲南鹽場於2001年廢晒，2008年請來老鹽工協助重建鹽場，這13年他們晒鹽、辦環境教育，結交無數有鹽的好朋友，不論天氣好壞、無論豐收與否，舉辦謝鹽祭。

翁章梁上午在布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、嘉義縣文觀局副局長李茂鍾及承辦的布袋嘴文化協會理事長邱經堯等人陪同下，焚香祭拜坐鎮鹽場的龍天宮媽祖等眾神，隨後到攤位，大啖海鹽冰淇淋、鹽鹵豆花、和牛握壽司佐鹽花等美食，並熱情跟攤商拍合照。

翁章梁說，洲南鹽場在1824年闢建，過去在沒有冰箱的年代，保存食物最好的方法就是「鹽」，今日現場有許多在地小農及青年，帶來優質的鹽製商品前來擺攤，讓大家品嘗到最直接、實在的料理，格具意義，更希望鹽巴的文化能長存台灣人心中。

謝鹽祭除了有具人情味的「代鹽人」市集及闖關遊戲等體驗活動，也邀請布袋國小、布袋國中、慶和軒北管樂團表演，讓遊客充分感受到鹽業文化的豐富。來自高雄的謝小姐今日帶著全家大小來遊玩，她說，這裡環境愜意，又能吃到許多意想不到的美食，值得大家前來。

(中時 )