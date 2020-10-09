美國即將到來的總統大選引發全球關注，目前各式民調中，多個民調皆顯示民主黨候選人拜登領先現任總統川普，許多支持者都相當振奮。對此，親綠媒體人吳子嘉直言，川普掛了，這話一出讓一旁主持人劉寶傑笑翻，應該是沒機會了吧！但最終吳子嘉預言川普結局讓人意外。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》上表示，現在美國選舉，有兩個問題，一個是川普的選情現在到底情形如何？幾乎所有美國主流媒體都看壞川普的選情，川普現在是倒楣到了極點，包括自己生病等等，但現在剩不到一個月的時間裡面，川普有什麼方法可以逆轉勝，這是第一個問題。

吳子嘉再表示，台灣在亞洲包圍大陸圈中扮演怎樣的角色？或是不得不扮演的角色？那長期來看，台灣就是扮演保護美國在印太地區的利益的重要角色。

「但這兩件事情要分開來看」，吳子嘉認為，川普選情現在很慘。當吳子嘉說出這話時，一旁的劉寶傑大笑，應該是沒機會了吧！吳子嘉補充，現在美國主流媒體都說川普掛了！這時劉寶傑又問，可是不是說川普有大絕招嗎？吳子嘉表示，所以他認為川普不會掛，因為就共和黨來說，執政美國時間相對長，也是有力量的一個政黨，和拜登相比一強一弱，但是選戰打成這樣，川普真的冤枉到極點。

(中時新聞網)