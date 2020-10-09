東勢林管處長蕭崇仁（左）向立委陳椒華說明伐木造林計畫符合相關規定。（王文吉攝）

台中市林業生產合作社申請伐木造林，完成伐採的土地已栽植相思樹及殼斗科等原生闊葉樹種。（王文吉攝）

台中市林業生產合作社申請伐木造林，完成伐採的土地已栽植相思樹及殼斗科等原生闊葉樹種。（王文吉攝）

立委陳椒華邀集相關單位會勘，釐清伐木造林爭議，並檢討林業經營政策制度。（王文吉攝）

台中市林業生產合作社申請在新社區伐採林木，並栽植原生闊葉樹種，遭環團怒轟「砍樹再種樹叫造林？面積逾8公頃沒做環評」，立委陳椒華也質疑沒有水土保持計畫及勘查報告書。對此，東勢林管處已通知承租人暫緩執行，並函詢環保署是否補做環評，另進行動植物調查與監測，將擇期舉辦說明會解疑。

伐木造林土地位於大坑5-1號步道東側，4成是私有林地，6成為造林承租地，總面積超過8公頃。陳椒華接獲台中環保團體陳情「砍樹造林破壞原有生態」，9日邀集東勢林管處、台中市水利局等相關單位現勘，釐清是否違反法規或沒有按照計畫書執行的問題，並檢討既有林業經營政策制度。

台灣生態學會前理事長楊國禎表示，租地造林的核可伐木，應是砍伐植樹造林撫育成經濟林的造林木，砍伐自己生長成林的次生林違反禁伐天然林的政策。在租地造林的伐木跡地上進行「復舊造林」，也不符租地造林的宗旨。

荒野保護協會台中分會大坑定點觀察組成員發現核定2021或2022年採伐，卻有11筆土地核可於今年採伐，有2筆土地計畫疏伐50％，核可卻為皆伐，且超過計畫面積。

此伐木造林計畫由同一申請單位、同一個開發行為所執行，雖然每塊地號面積皆小於2公頃，地號之間也沒有相連，但2020年核定皆伐面積超過8公頃，應進行環評，而森林經營計畫書3年內皆伐面積高達23公頃也沒有做環評。

陳椒華也質疑沒有水土保持計畫、勘查報告書，此外，伐區鄰近大坑風景特定區，台中市風景區管理所未被通知現勘。

對於諸多爭議，東勢林管處長蕭崇仁表示，查無次生林不得伐採的規定，強調造林租地視同私人經營森林，承租人依約有收取地上林木之權，承租林農為生計需求，得於法規範圍內進行合理的林業經營，包含伐採、造林與再伐採收穫的林木生產作業。

蕭崇仁說明，本案林木伐採無涉整地行為，無需辦理水土保持計畫，僅作業道新設需申請水土保持計畫。伐區涉及開設作業道部分，由合作社依規定提出水保計畫書，已由東勢林區管理處轉送台中市政府水利局審核。

至於環評部分，蕭崇仁指出，本案為不同承租人申請未相連的租地、造林地伐採，各伐採地點面積介於0.9至1.93公頃，未超過山坡地皆伐面積超過2公頃需環評規定，惟伐採總面積超過8公頃是否需要環評，將函詢環保署。

(中時 )