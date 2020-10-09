陳玄茂3人創作聯展，吸引眾多民眾一窺究竟。（張朝欣攝）

陳玄茂（右）在「大千微觀」聯展中現場揮毫創作。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉知名藝術家陳玄茂，長期在雲嘉地區推廣藝文，9日與女兒陳彥汝、兒子陳彥廷在雲林縣北港文化中心舉辦「大千微觀、墨與硯」3人創作聯展，3人分別以傳統、傳承、創新風格，從細微處呈現大千世界，吸引眾多民眾到場一窺究竟。

「大千微觀、墨與硯」3人創作聯展9日登場，雲林縣長張麗善、雲林縣議員蔡孟真、前監察院院長張博雅等人到場與會，陳玄茂當場揮毫創作，下筆行雲流水，1幅「鷹揚萬里」躍然紙上，獲得現場來賓滿堂采。

張麗善表示，本次聯展為陳玄茂老師與子女3人聯展，陳玄茂是雲林縣知名畫家，先後跟隨多位名師習畫，國內外獲獎無數，對於推廣雲嘉地區藝文更是不遺餘力，1對兒女從小耳濡目染，亦投身繪畫創作，3人可說是雲林之光。

陳玄茂與子女的畫風各擅勝場，陳玄茂專研水墨創作，由心中內化抒發逸氣，宛若道盡人生的步履；陳彥汝與陳彥廷則突破傳統水墨畫裝裱模式，將畫面延伸至畫框外，透過多維度意象與觀賞者對話。

陳玄茂說，兒女小時候由他幫忙打下水墨畫基礎，後來兒女陸續考上台灣藝術大學與研究所，他也跟著去台灣藝術大學研究所進修，兒女變成「學長與學姐」，可說是「教學相長」。

陳玄茂指出彥汝的藝術風格天馬行空，擅長利用多媒材創作，屬於創新派；彥廷則融和新、舊藝術，在傳統水墨畫中加入奇幻元素，屬於傳承派；他本身則是傳統派，希望藉由此次聯展，與民眾交流創作心得。

(中時 )