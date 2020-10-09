許多台灣男生會尋求婚姻仲介，將老婆的人選轉向海外。日前一名男子在網路上表示，自己存到一筆結婚基金100萬台幣，由於長年單身便想尋求婚姻仲介，娶烏克蘭籍的老婆回台，並列下諸多條件。文末更表示，烏克蘭籍的老婆肯定大勝台灣女生。對此，就有一名行家詳列20點跳出來打臉，直指原PO根本是「意圖不軌」。

原PO在PTT上以「娶烏克蘭新娘有多爽？」為題說明，自己單身許久，便考慮尋求婚姻仲介，將未來老婆的人選轉向海外。並說明自己已存到100萬的結婚基金，更說自己是因為烏克蘭女生長的漂亮才會有此念頭，還進一步詢問網友「請問烏克蘭新娘好伺候嗎？煮飯不知道會不會煮台菜？」

對此，一名熟知東歐文化的網友則回文，詳列20點來打臉原PO。他直接切入重點說明，烏克蘭女生首選對象是歐洲人，接著提到原PO存到的結婚基金100萬台幣相當於3萬歐元，連基浦的最偏僻的10坪公寓頭期都買不起，「這點錢你連中歐的年收入一半都不到」。

接著他開始分析台灣和烏克蘭的文化差異。烏克蘭的政治、社會充斥壟斷、寡頭和講關係的模式，不像台灣是互扶，產業相對均衡。更表示，台灣男生的個性完全無法適應歐洲人，因為歐洲人獨立性高非常有個性。

他也說明，東歐女性大多講求大男人主義，舉例來說，她們更喜歡霸氣類型的，能夠浪漫帥氣就好。「就算老公是個小白臉，她們也有可能自己去接CASE賺錢養家，只要老公疼自己一個人。」最後他總結，很多人不是找不到另一半，而是態度有問題，「自我要求低，交友又圈小、興趣少加上愛面子而已」。

(中時新聞網)