小風口停車站爆滿，車輛便停放在出入路邊，導致出入車輛回堵。（新城警分局提供／王志偉花蓮傳真）

雙十節連假首日氣溫放晴，今天合歡山雪樓氣溫約16度左右，暖陽當頭，吸引許多遊客登山客趁著入冬前趕來挑戰攻頂，不過大批車輛停放在小風口路段停車場，停滿後便停放在路邊，因路面狹窄，造成進出車輛嚴重堵塞情形，新城警分局清晨到晚上持續加派警力登山疏導，停車場滿滿車輛被擠爆。

新城分局指出，松雪樓前廣場，因位於合歡東峰、小奇萊、合歡尖山、石門山等4座「親民級」百岳的輻輳地，這4座步道完成難度低且攻時甚短，加上該處也有合歡山遊客中心停車場，且路邊劃有明確標線，這裡也是花蓮合歡、南投翠峰2所員警的執勤重點，所以遊客大多會遵從員警指揮疏導，交通狀況雖擁擠但仍能保持順暢。

不過位於松雪樓東側6公里的小風口路段，卻成了一位難求之地，新城分局長林明鋒說，根據合歡派出所掌握動態，在台14甲線37公里之小風口路段下方就是「合歡北峰、西峰」2座挑戰級登山步道，但這2座步道完成時間分別是3、9小時，來此登山的遊客將車停在停車場內，一停就要3小時以上，讓停車場內的流動率不大，造成後到的停車出現了大問題。

林明鋒說，加上小風口管理站對面下方的停車場並未劃設停車格及路面標線，近期的端午節、中秋節連假，出現登山客將車停在進出停車場的坡道，且是雙邊停車，形成這條通道僅有2.3公尺之狹窄路寬，僅能勉強讓1部車輛通行，若是剛好遇到一出一入的情形，便會造成堵塞情形發生，讓執勤員警忙得人仰馬翻。

新城警分局長林明鋒說，雙十連假，計畫到合歡山小風口停車的登山客，盡量多人共乘一車，減少停車容量，且切勿在出入通道內雙邊停車，若要倒車駛離時，也要請人在車後高聲指揮，以免發擦撞。希望每位前來合歡山登山賞景的遊客請遵守交通規則，相互禮讓。

(中時 )