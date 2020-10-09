華夏基金8日晚間公告，華夏創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金提前結束募集，至此，市面上5隻主打螞蟻集團戰略配售的基金全部售罄，合共募集資金人民幣（下同）600億元。

其他4款基金分別為匯添富創新未來、中歐創新未來、鵬華創新未來及易方達創新未來。每檔基金規模均為120億元。在認購期內，平均每秒有八位投資者下單，基金人均投入6,000元。

螞蟻集團旗下支付寶公告稱，五隻在該平台獨家開售的創新未來18個月封閉混合基金獲得累計超1,000萬人認購。

潛在的投資人和分析師們表示，螞蟻集團在海外的業務非常有限，就算美國實施限制措施，對其350億美元的首次公開發行（IPO）可能也不會產生很大影響。稍早外媒報導指出，由於擔心螞蟻集團和騰訊的數字支付平台威脅國家安全，美國正在考慮針對它們祭出限制措施。

螞蟻集團計劃在上海和香港兩地上市，最早可能本月進行。消息人士稱，這可能是全球最大規模的IPO，將超過沙特阿美去年12月294億美元的規模。

(工商 )