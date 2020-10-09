政府開放含瘦肉精(萊克多巴胺)美豬進口，引發外界關注，國民黨點名民進黨副秘書長林飛帆，要求為了美豬議題辭職，林飛帆則在臉書回擊，「口水仗無助於食安把關」。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，「他該問問自己，八年前那個高舉『反毒牛』牌子的自己，跟現在的自己，有沒有哪裡，已經不同？」

藍綠為林飛帆在網路激烈交鋒，國民黨指林飛帆2012年曾以學運領袖身分反對開放瘦肉精，如今卻變進口萊豬的疏通者、倡議者，酸諷「協尋林飛帆」，要林不道歉就辭職；對此，林飛帆回嗆，關於美豬進口，政府已經多次說明，在符合國際codex標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放，「國民黨與其找我噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精ok，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？」

對此，黃暐瀚說，「2012年7月5日Codex通過標準之後，立法院2012月7月25日則舉行萊牛進口的投票，民進黨立委還是全體投下反對票啊？民進黨沒有接受『萊肉』啊？隔年2013年李進勇、劉建國，依舊高喊『美豬進口、總統下台』，2015年底總統參選人蔡英文在總統辯論會上，依舊表示『美豬進口、言之過早』，2017年衛福部長陳時中還是強調『進口美豬，我辭官下台』。明明一路反萊豬，反到2020年8月28日宣佈同意那天為止，為什麼要說謊？要騙台灣人，說早在2012年有國際標準之後，就同意萊豬萊牛了？」

黃暐瀚認為，「為什麼要說謊？因為說謊有用。謊說了一百次之後，就變成真的了。」他也提到，「其實林飛帆根本不用在意國民黨議員罵他什麼？也不用回應國民黨的質疑。林飛帆該面對的，是自己，他該問問自己，八年前那個高舉「反毒牛」牌子的自己，跟現在的自己，有沒有哪裡，已經不同？」

(中時新聞網)