55歲陳姓男子因個人愛好，透過管道購買未合法列管的Robinson-R22型直升機，還曾借給直播主連千毅，在拍賣時當背景炫耀，上月中陳在淡水試飛，巨大轟隆聲響引發外界議論，士林地檢署9日依違反民航法傳喚陳男及2證人，直升機也一併查扣，陳預於下午4時30分到案說明。

R22直升機日前在淡水街道起飛，引起民眾關心。士林地檢署指揮龜山警方，9日逮到陳姓嫌疑人。據了解，陳男住在龜山，平常就喜歡開直升機，僅在國外有相關飛行駕照。

據了解，警方接獲檢方指揮，前往陳男住家逮人。陳男平常喜歡開直升機，當天和友人一起飛行，雖然早就在國外取得相關飛行駕照，但卻沒有台灣飛行駕照。該台屬於陳男的直升機也被檢方扣住。警方透露，若無照飛直升機，可處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

網路日前瘋傳一段影片，在新北市淡水區竟有私人直升機起降、飛行，民航局對此表示已經違法，已報請檢警調查。

民航局透過影相分析後，發現該直升機為Robinson-R22機型，過去曾有合法登記，但航空器適航證、人員檢定證，早在2012年便已失效，該機不得隨意起飛，駕駛員也是違法。

陳男涉嫌違反民航法第103及104條，違法直升機及駕駛，均可各處5年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金。

(中時 )