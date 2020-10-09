2020總爺和風文化祭9日起一連兩日於麻豆總爺藝文中心熱鬧登場，現場有三味線、太鼓表演，美食、文創市集，手作DIY，浴衣和服體驗。（劉秀芬攝）

2020總爺和風文化祭9日起一連兩日於麻豆總爺藝文中心熱鬧登場，現場有三味線、太鼓表演，美食、文創市集，手作DIY，浴衣和服體驗。（劉秀芬攝）

2020總爺和風文化祭9日起一連兩日於麻豆總爺藝文中心熱鬧登場，現場有三味線、太鼓表演，美食、文創市集，手作DIY，浴衣和服體驗。（劉秀芬攝）

「京都西陣織特展」於總爺藝文中心紅樓展出至12月20日。（劉秀芬攝）

「京都西陣織特展」於總爺藝文中心紅樓展出至12月20日。（劉秀芬攝）

「京都西陣織特展」於總爺藝文中心紅樓展出至12月20日。（劉秀芬攝）

日方特贈台南市長黃偉哲（右）西陣織領帶，文化局長葉澤山展示台南市府回贈的時尚蘭花文創領帶、口金包。（劉秀芬攝）

邁入第8年總爺和風文化祭，9日於麻豆總爺藝文中心熱鬧登場，今年市府特別邀請日本京都市共同合作策畫「京都西陣織特展」，活動也由「西陣織和服秀」揭開序幕，不少遊客趁雙十連假首日前往逛市集，體驗紙扇、漆器手作，和服、浴衣體驗也非常受歡迎。

市長黃偉哲表示，台南與日本特別有淵源，一直是相互扶持與共同學習的好伙伴，透過和風文化祭，兩市更進一步在文化領域相互交流；這次的和風文化祭，不僅讓大家能一睹日本國寶級的京都西陣織，更讓大家有機會更進一步了解日本文化的精髓跟內涵。

今年因為疫情因素，京都市官方及展出單位均無法來台，京都市市長門川大作、京都議會議長山本惠一透過親筆信件及影片對台南表達感謝之意，也祝賀活動圓滿成功。

和風文化祭9日起將一連舉行兩日，包括「西陣織和服秀」、「雅三弦會津輕三味線」、「芸逸鼓樂表演」等演出，還有結合台南在地美食、文創的和風市集、浴衣、手作、漆器體驗等共24個攤位及有獎徵答等活動，不少遊客穿著浴衣、和服到園區四處拍照。

「京都西陣織特展」則於總爺藝文中心紅樓展出至12月20日，展出和服、腰帶、西陣織手提包、飾品、領帶等90餘件展品，還有西陣織的歷史與製作過程說明。

(中時 )