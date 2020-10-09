衛福部公佈國內肝臟移植成績，高雄長庚蟬連第一。（照片來源／衛福部）

衛福部器官移植登錄中心公布最新各醫院肝臟移植成績，高雄長庚在肝臟移植及活肝移植部分無論在病例數及3年存活率方面，均位居第一，高雄長庚名譽院長陳肇隆表示，高雄長庚已維持36年的領先，不斷的尋求突破與精進，也創立了多項台灣、亞洲甚至全球的肝臟移植記録，並在活體肝移植維持全球最高的存活率，這是移植團隊共同的努力所得來的榮譽。

根據衛福部公佈各醫院肝臟移植成績，以存活率來看，高雄長庚自2005～2018年共完成1399例，3年存活率為91％，位居第一，第二位為台大醫院完成528例、3年存活率82％，第三則為高醫附醫完成65例、3年存活率為79％。

另在活肝移植方面，同樣也以存活率來看，高雄長庚自2005～2018年共完成1268例，3年存活率為92％，位居第一，第二位為台大醫院完成455例、3年存活率82％，第三則為台北榮總完成363例、3年存活率為79％。

陳肇隆指出，1984年他在亞洲開創肝臟移植手術，轉眼已經36年，第一位肝移植的病患因車禍過世，目前存活最久的換肝人迄今已有35年。回首過去篳路藍縷，從只帶一位護理人員來到高雄長庚到現在已經擁有換肝團隊，主要因陳肇隆不僅不吝提攜後進，更不忘鼓勵。

只要團隊醫護人員站上國際學術舞台進行口頭報告或是演講，陳肇隆就請吃當地米其林餐廳，即便平時肝移植手術，陳肇隆也都自掏腰包請移植團隊吃便當，從當年一個100元的便當，一直請到現在一個200元，他笑笑說，光是吃便當，他已經花了上千萬了。

高雄長庚在活肝移植領域表現出色，無人望其項背，陳肇隆說，發展活肝移植是不得已的，主要因為捐贈器官的風氣不盛，由於肝臟有豐富的血管叢，稍有不慎就會大量出血，需要細心與耐心，也因為亞洲人用手拿筷子較西方國家拿刀叉來得靈巧，高雄長庚很快就迎頭趕上趕西方國家的水準，甚至超越，到現在仍有不少國家醫療團隊到高雄長庚「取經」。

陳肇隆說，他在高雄長庚訓練了370多位海外肝臟移植醫師，並在高雄建立肝臟移植最佳手術成果的國際標竿，髙雄雖然遠離首都，沒有豐沛的資源，但在他擔任院長13年期間，讓髙雄長庚從一個地方型的大醫院，轉型成為一個具有國際知名度與競爭力的醫學中心，他對同仁的期許是「追求最優化、精緻化、人文化的醫療；從專業服務邁向以病患為中心的團隊醫療；創造不可替代的醫療優勢」。

(中時 )