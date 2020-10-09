丁女在鼻頭角服務區步道一帶觀浪，不慎遭兩層樓高的巨浪捲入大海。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真）

新北市瑞芳區鼻頭角有一名丁姓女子遭海浪捲走，據了解，丁女是和旅行團一同出遊，在鼻頭角服務區步道一帶觀浪，不慎遭兩層樓高巨浪捲入大海，警消獲報立即趕往現場，將丁女救起時，已無呼吸心跳，並送往瑞芳礦工醫院急救。

現場民眾表示，當時女子站在步道上觀浪，突然有兩層樓高的巨浪來襲，人就消失在岸上；警消人員9日下午2點半接獲通報，派遣8車19人，在下午3點11分由空勤尋獲丁女，救起時已無呼吸心跳，並使用空偵機將丁女吊掛至鼻頭軟絲公園，送往瑞芳醫院。

(中時 )