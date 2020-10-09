女站鼻頭角觀浪 遇2層高巨浪撲來「人不見了」救起已無呼吸心跳 16:032020/10/09 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消人員使用空偵機將丁女吊掛至鼻頭軟絲公園，送往瑞芳醫院。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 丁女在鼻頭角服務區步道一帶觀浪，不慎遭兩層樓高的巨浪捲入大海。（基隆市消防局提供／陳彩玲基隆傳真） 新北市瑞芳區鼻頭角有一名丁姓女子遭海浪捲走，據了解，丁女是和旅行團一同出遊，在鼻頭角服務區步道一帶觀浪，不慎遭兩層樓高巨浪捲入大海，警消獲報立即趕往現場，將丁女救起時，已無呼吸心跳，並送往瑞芳礦工醫院急救。 現場民眾表示，當時女子站在步道上觀浪，突然有兩層樓高的巨浪來襲，人就消失在岸上；警消人員9日下午2點半接獲通報，派遣8車19人，在下午3點11分由空勤尋獲丁女，救起時已無呼吸心跳，並使用空偵機將丁女吊掛至鼻頭軟絲公園，送往瑞芳醫院。 (中時 ) #鼻頭角 #海浪 #巨浪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠傳friDay影音攜手韓國電信業者KT 瞄準韓流經濟 20:512020/10/05 財經 安胎處置得宜 巴掌仙子在細心呵護中長大 13:372020/10/08 寶島 全民戴口罩竟造成生態浩劫 「用完1舉動」讓環境更友善 21:122020/10/06 生活 桃園八德電子工廠火警2人受困救出 1失去呼吸心跳 17:332020/10/06 社會 逆子殺母剁頭無罪遭撤銷 法官裁定收押 11:472020/10/08 社會 預算76億遭刪又翻盤 桃議員斥議會亂搞「難看」 20:122020/10/05 政治 「報復性接種」公費疫苗施打首日 比去年暴增一倍 14:142020/10/06 生活 實名制口罩沒夾層 衛局向上反映 04:102020/10/07 地方新聞 他花1萬揪甜心嫩妹摩鐵激戰 嘿咻完才知她不是19歲 08:502020/10/05 社會 深入鄉村、原民地區 盤點規劃 10:382020/10/06 藝文副刊 社會熱門新聞 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 - 社會 淡水亂飛直升機 55歲陳男赴士檢偵訊 - 社會 婦科名醫麻醉性侵15分鐘3次 妻揭惡行：他手術後都很喘 - 社會 影片曝光／快車道竟右轉！台灣大道汽機車相撞 22歲騎士傷重不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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