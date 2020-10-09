歌壇天后孫燕姿出道20年，累積一票死忠粉絲力挺，不過近年生活重心幾乎都在家庭上，鮮少在螢光幕前曝光，不過近來有大陸歌迷聲稱搭乘高鐵時，巧遇正在熟睡的孫燕姿，照片更在網路上瘋傳，掀起討論熱潮。

有大陸網友在微博上傳一張照片，並以斗大標題寫道：「爆！高鐵疑似驚現天后孫燕姿倩影，整個姿迷圈都瘋了」，照片只見長相神似孫燕姿的女乘客，坐在高鐵靠窗邊的位置，並且整個睡翻在位置上，看起來相當疲累，不過由於臉上戴著口罩，因此不確定是否為孫燕姿本人，但已在微博掀起一股討論熱潮。

孫燕姿神還原網路瘋傳的「高鐵睡翻照」。（圖／孫燕姿微博）

對此孫燕姿急忙在微博上轉貼該則貼文，並且依樣畫葫蘆神還原該張照片，接著寫道：「我真的没有去搭高鐵」，證實全部都只是烏龍一場而已，對此網友也紛紛留言：「特地拍一個一樣的場景，哈哈哈哈哈 不過真的好像啊」、「姐姐這是吃瓜吃到自己了吧」、「歡迎來搭，大陸歌迷很想念你」。

孫燕姿今年出道20周年，原本預定舉辦「就在日落以前」巡迴演唱會，但礙於新冠肺炎疫情影響，因此暫定延後舉行，不過今年6月無預警直播演唱許多經典好歌，觀看人數更突破7000萬人次，人氣依舊居高不下。

(中時新聞網)