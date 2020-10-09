世界貿易組織（WTO）下任秘書長第二輪遴選8日結束，南韓產業通商資源部（以下簡稱產業部）通商交涉本部長俞明希成功晉級，與奈及利亞籍前世銀常務副總裁奧孔喬-伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）一同入圍末輪磋商，進行對決。由於兩人都是女性，WTO將出現成立25年來首位女秘書長。

原先有5名候選人進入第二輪遴選，由於這一輪遴選更注重以地區為基礎聚集支持票，因此很多人原本預測選情對俞明希不利。但是，俞明希親自造訪瑞士、美國、法國及瑞典，向各國大使和官員拉票。南韓總統文在寅也向35個WTO成員國發送親筆信，並與五國首腦通話，力挺俞明希。南韓國會議長朴炳錫、外交部長官康京和亦透過電話、會晤、信函等方式助力南韓候選人。

南韓產業部表示，俞明希憑藉其在貿易領域的豐富知識和專業素質、政治力量，以及南韓在樹立「韓式防疫」典範過程中上升的國際地位獲得好評，廣泛贏得歐洲、中南美、亞洲、太平洋、中亞等各地區成員國支持。南韓產業部和外交部等政府部門特別工作小組也在競選全程提供大力協作，積極透過駐日內瓦代表部等各地南韓公使館提供全方位支援。

WTO計劃本月下旬至下月6日進行末輪磋商，11月7日前得出最終結論。在最後一輪磋商中，164個成員國只能選擇一名候選人。若俞明希成功當選，她將成為首位WTO女秘書長，同時成為首位南韓籍WTO秘書長。

兩名女候選人正展開勢均力敵的角逐。南韓《東亞日報》9日指出，俞明希的優勢在於，她是貿易領域工作了25年的現任貿易專家，並得益於南韓的經濟地位和政府的全力支持。奧孔喬-伊韋阿拉則在世界銀行工作了25年，2012年與前世銀總裁金墉爭奪總裁一職時曾競爭至最後，在國際認知度方面領先。至今為止沒有非洲裔WTO秘書長，這一點也對她有利。在WTO（164個）成員國（地區）中，非洲國家最多，達40多個。

WTO是目前全球覆蓋範圍最大的貿易組織，也是台灣以正式會員身分參與的國際組織。WTO原巴西籍秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）今年5月意外宣布提前一年結束其第2個任期，並自8月31日卸任。WTO近年遭受空前挑戰，美國總統川普屢屢抨擊WTO對待美國不公平，還放話若沒改善就要退出。川普還稱，讓中國加入WTO是個錯誤，使中國占盡美國便宜。

(中時 )