雙十連假第一天，嘉義縣竹崎鄉內埔村9日下午傳出溺水意外，一名11歲女童、姐姐與3名同學到清水溪前往戲水時，疑似誤入上游的深水區，不幸溺水，救起時已無生命跡象，被送往台中榮總灣橋分院急救。醫院於下午4點15分宣布搶救無效，女童媽媽和家屬都悲痛萬分。

嘉義縣消防局下午2點45分獲報，指竹崎內埔清水溪有一人疑似溺水，派出竹崎、三和及番路分隊共7人前往救援，消防人員到現場後，發現下游的溪邊留有女童拖鞋，女童姐姐向他們表示，妹妹當時想去上游，有勸她別去，但妹妹仍循著溪邊的水泥地往上游走，後來沒看到妹妹身影，情急之下請附近釣魚的民眾打電話報案。

消防人員表示，下午2點58分人車到現場後，消防隊員著裝下水搜救，直到3點30分才在離女童拖鞋約60公尺的上游深水區尋獲，女童救起時已無生命跡象，將她送往台中榮總灣橋分院，於3點44分到院。

稍早醫院已宣布搶救無效，女童的學校老師目前到醫院協助家屬善後。

(中時 )