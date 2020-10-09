恆述坦言能夠理解澎恰恰被追債的身心恐懼。（照片/《中時新聞網》資料庫、游定剛 拍攝）

擁有「富貴尼姑」之稱的恆述法師（原藝名：費貞綾），因神豪相助挺過千萬債務風暴。見老友澎恰恰捲入億萬債務問題，恆述接受《中時新聞網》痛心表示「冤親債主纏身，外人不能理解，被財道兄弟追債的恐懼。」

恆述法師因神豪相助，才順利挺過千萬債務。（照片/游定剛 拍攝）

日前身陷千萬債務，因貴人相助才順利脫身的恆述法師，與張菲、費玉清姐弟情仇再度浮上檯面，成媒體關注焦點。針對澎恰恰日前大動作召開記者會宣告破產外，還欠下2.4億鉅額債務，恆述以過來人身分表示，我之前是4千多萬，澎是2.4億，外人難了解被黑道高利貸追債，所面臨的身心恐懼與痛苦。

澎恰恰日前宣告破產，並欠下2.4億巨額債務。（照片/游定剛 拍攝）

她更提到，億萬債務對一般人來說是天文數字，但對演藝界人來說，只要好好經營，很快賺回錢不是問題。昔日與澎恰恰歌廳同台作秀，看見老戰友捲入債務風暴，恆述不捨難過表示，澎很善良、老實，他目前就是冤親債主纏身，我是尼姑也是道姑，我必需用道法，請先佛來協調、度化，期望他盡早能撥雲見日、脫離苦海。

恆述向張菲喊話同台主持《兩張王牌》節目。（照片/游定剛 拍攝）

被問到是否將神豪介紹給澎?恆述表示，不行！神豪是在國外，且他是誰我到現在還不知道，被外界懷疑是2個弟弟，她澄清不可能是張菲和費玉清。「螢幕還俗」後的恆述法師，成談話節目、新聞爭相邀約對象，外界也高度關注，何時才會與張菲、費玉清破冰和解。日前她透過媒體向張菲喊話，要合體主持《兩張王牌》節目，不過尚未取得菲哥回應，恆述透露，弟弟不回應，那我就跟澎恰恰一起主持，節目名稱叫《恆述恰恰好》。

(中時新聞網)