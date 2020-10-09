消費環境隨著數位科技發展已快速變遷，不僅改變民眾的消費習慣，同時，多元的商業模式潛藏更多的消費風險。樹德科大日前邀請消費者文教基金會南區分會委員陳雅君律師，到校講授消保法有關的消費糾紛處理實務，與學生打成一片。
陳雅君以近來幾個重大消費爭議事件作為案例，並引述《消費者保護法》法令規章剖析，且加強「特種交易消費者之解約權」部分，提醒學生在資訊發達的社會，要注意的各種事項。
樹科大行銷系教師黃慶源說，此次利用品牌管理課程與消基會南分會合作，在於強化學生對消費者保護的法律素養，未來步入職場時，面臨品牌的權益糾紛時，能够在第一時間化解危機。
他也希望，學生在從事行銷管理工作時，要重視顧客的消費權益保障，避免因觸犯而傷害企業品牌；同時，也讓學生了解針對不同型態消費行為時，確保自己的消費權益。
系主任楊晴安指出，在技職體系的商管群學生，多數未開設法律課程，若有開設法律課程的學分，學生因非法律相關科系生，聆聽起來會較枯燥乏味，因此，與消基會南分會合作，由業師以實際案例講解，達到寓教於樂的宣導效益，讓學生能把相關法令深植腦海，未來面對問題時能立刻反應解決。
(中時 )
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