Matzka即將推出新專輯《回到原點》，第二波主打單曲〈社會動物〉是一首探討社畜與生活的「負面勵志」單曲，比起正能量與心靈雞湯，Matzka認為「今天吃苦，明天吃土」更符合自己觀察到的社會現況，這種說法聽來悲觀，但對他來說這叫做「負面勵志」。Matzka表示，「負面勵志」不是教我們放棄人生，而是希望大家可以換個角度思考，如果生活不盡如意，你卻早已想過最糟糕的狀況，是不是更能釋懷？更容易找到解脫之道？

雷鬼音樂一向給人相當 chill 的感受，但其實雷鬼音樂在發展初期，是許多人借以抒發生活壓迫的出口，人們能夠放鬆地跟著節奏音樂的律動，抒發自己的困頓與主張。此次，Matzka 瑪斯卡承襲了雷鬼音樂的靈魂，加上自身的經歷與對社會的觀察，演唱了這首〈社會動物〉，歌曲就是他為這個社畜時代唱出的正義之聲。Matzka2020個人全新專輯《回到原點》將於十月中發行，也是他加盟環球音樂後發行的首張完整專輯，其中收錄的每支作品既是對他個人創作與生活的總結。

Matzka即將推出新專輯。（環球提供）

(中時 )