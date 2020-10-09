勵馨基金會今天舉辦第18屆女兒獎，其中獲頒「社群經營獎」女兒獎的北一女中高三學生羅雋甯，曾經推動環保、街友、移工等計畫，近期也與同學一同設計菸盒，其中也夾帶菸閘，未來癮君子抽菸時可以隨手把菸蒂放在裡面，就不用隨手亂抖菸蒂。

今年共有44名女孩入圍第18屆FORMOSA女兒獎，勵馨共設立特殊創作、數理科技、體能運動、社經經營、勇氣冒險等獎項。

獲獎的羅雋甯鏳經在國中時利用暑假到偏鄉小學及圖書館，陪伴孩子們閱讀、做實驗，讓她知道可以幫助別人很幸運，高中時則推動移工、街友等課程，希望讓更多人認識他們。

羅雋甯提及，從小就發現雖然台灣力推垃圾不落地，但菸蒂卻難以避免，因此近期與同學設計結合菸灰閘的菸盒，也獲得專利，希望能有廠商與她們合作，讓該款菸盒上市，防止更多的菸蒂垃圾產生。

「社群經營獎」女兒獎得主包括北一女中羅雋甯、東石高中許育真及明道高中吳欣欣。

(中時 )