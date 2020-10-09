政府今年推出「振興三倍券」，使用期限至年底，但部分店家不找零，民眾使用前最好詢問清楚。一名網友分享，他和老婆吃早午餐，共消費620元，他拿出一張500元鈔票、一張200元三倍券，結果店員告知「振興券不找零」，他納悶不是有一張鈔票嗎？店員仍堅持，令人傻眼。

原PO在臉書社團爆料公社發文，他和老婆到桃園吃早午餐，結帳金額一共是620元，他知道店家的不找零政策，於是掏了500元現金和200元振興券各一張，店員卻說「不好意思，我們振興券不找零」。

原PO強調自己有一張鈔票，店員卻堅持「我知道，但是我們規定振興券不找零」，鬼打牆行徑讓原PO白眼翻到不行。

最後是另一位店員出面找錢，才結束這場鬧劇。原PO無奈地說「到底是腦袋不好使，還是邏輯有問題？」

其他網友看完貼文，提出讓店員一秒理解的辦法，「順序問題，先給振興券，再付現金，他就可以理解後面這張500元要找錢」、「200（振興券）減帳單620，不夠的420用500付，這樣就得找80元」、「這就是建構式數學遺毒，搞得年輕人加減乘除都不會了」。

(中時新聞網)