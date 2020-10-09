淡海輕軌周邊許多新興IG網美拍照打卡景點。（IG：du.donna授權新北捷運公司提供）

淡海輕軌通車以來，大量的觀光人潮到訪，沿線新增許多IG打卡秘境，新北捷運公司表示，自10月1日起推出「淡海輕軌1日交通聯票」，結合中興巴士集團旗下淡水客運、指南客運的12條公車線路，優惠票價50元，購買交通聯票當日可無限次數搭乘淡海輕軌及公車，國慶3天連假，遊客來到淡水，無論是造訪IG秘境或是一次探訪新舊淡水，都可以運用聯票盡情暢遊。

新北捷運公司表示，淡海輕軌通車後，靠山而行的綠山線自紅樹林站通往淡海新市鎮，通車至今，幾米藝術鐵道及國車國造的特色吸引了大量觀光客前來搭乘，同步也帶動沿線的觀光發展。

無論是海尾仔自行車道、雲門劇場、去年開幕的滬尾藝文休閒園區、或感受文史魅力的紅毛城、日式古造多田榮吉故居及年底前即將通車的藍海線上的藍海橋光雕夜景，都成為IG上熱門的打卡景點。

新北捷運公司表示，購買交通聯票當天營運時間內可不限次數搭乘淡海輕軌及淡水客運、指南客運的12條指定路線，包含836、837、875、881、894、983、870、紅26、紅37、紅38、藍海1、藍海2等，除淡海輕軌紅樹林站設有實體購票地點外，民眾亦可於捷運淡水站外的遊客中心購買，1日交通聯票同步於網路平台KKDAY販售。

除前2處實體販售點提供民眾憑QRCODE取票服務外，路易莎咖啡淡水捷運門市亦提供取票服務，方便淡水老街遊玩的遊客，利用公車與輕軌串聯，一日內體驗新舊淡水。

此外，旅客持聯票至淡海輕軌沿線周邊「一日券、優惠圈」共36間商家，還可享消費優惠，品項琳瑯滿目，從中式、西式料體，到鍋物、甜點甚至手作烘焙甜點、麵包，全數網羅，讓旅客在享受各式美景及不同遊憩體驗的同時，也能顧好愛吃的每一張嘴。

(中時 )