美國總統大選即將在下月登場，而無論是川普還是拜登贏得勝選，2021年的美國總統都面臨一個重大決定，就是是否繼續任命鮑爾 (Jerome Powell) 擔任聯準會(Fed)主席，此一關係美國經濟能否持續從新冠疫情中復甦，也是華府最重要的關鍵人物，而鮑爾原本的四年任期將在2022年2月結束。

CNN報導，美國在新冠疫情爆發後，Fed迅速地在三月降息，並立刻推出逾兆美元借貸計畫，為鮑爾贏得許多經濟學家和投資專家的好評，讓各界期待鮑爾能夠繼續連任，帶領美國經濟能夠從新冠疫情中復甦。

Raymond James投資長Larry Adam分析，如果鮑爾點頭，他應該可以續任第二個任期，因為他帶領Fed因應新冠疫情的速度和提出經濟政策的方式，普遍獲得肯定。他認為，如果川普連任，鮑爾連任沒問題，如果拜登勝選，也可能會選擇維持現狀，畢竟低利率政策是需要繼續維持下去的。

不過，在新冠疫情爆發前，川普曾多次批評鮑爾利率降得不夠低，但疫情爆發便後開始改口，稱讚鮑爾做得很好。而拜登從未對這個議題發表過意見，但他曾表示，如果當選，會邀請傳染病學權威佛奇 (Anthony Fauci) 繼續帶領美國對抗新冠病毒，以此推測，他也許會希望讓支持經濟有功的鮑爾繼續留在現在的位置上，帶領美國經濟能夠從新冠疫情中復甦。

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(中時新聞網)