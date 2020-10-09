林志穎和老婆陳若儀結婚10年育有3子，日前老婆和媽媽林金花參加大陸實境節目《婆婆和媽媽》，因節目片段、預告剪接婆婆挑惕媳婦，被網友認為太苛刻，直指是「惡婆婆」，9日三人首度公開合體出席慈善義賣活動，林志穎提到，本來婆媳上節目初衷希望留紀念，就像自己之前和大兒子Kimi上《爸爸去哪兒》一樣，沒料到引起這麼大關注，林金花坦言，節目播出後在路上會被認出，但對網友評價不在意，自嘲節目效果，還跟媳婦說「我出去會被丟石頭，要保護我」。

陳若儀則自招，自己淚腺發達愛哭，私下也很愛笑，笑聲太大還會被老公嫌，看到新聞當下很擔心婆婆被罵，主動打電話給婆婆，「但媽媽很開朗，沒那麼在意，倒是因節目受到關注，心情很好」，也說若婆婆被丟石頭「我一定會保護她」。

林志穎大兒子Kimi今年11歲，身高150公分，將邁入青春期，個性省話宛如「酷哥」，回答總是「恩」「喔」「ok」帶過，連回應女同學也是，陳若儀說，有次跟其他家長聚會，聽聞到有女同學喜歡Kimi，還會私下一直line他，但他也是簡短回應，直說「或許女孩子都喜歡酷酷的」。

林志穎攜手媽媽林金花、太太陳若儀首次合體為公益現身『心瓷傳愛』愛心慈善義賣記者會。（影片/盧禕祺）

被問到兒子是否能交女友？林志穎說「11歲，不知道欸」，回憶自己國中是男女分班，初戀是在高一15歲，而陳若儀初戀則是18歲。似乎不擔心兒子異性緣太好，他說「帥很正常，像我國中情書也收滿多的」。但Kimi6歲後就未公開露面，希望兒子專注學業，未來若想朝演藝圈發展，則看他意願。而兩人不排斥再生第四胎，但笑說Kimi常跟雙胞胎弟弟吵架，直嚷想要妹妹「因為弟弟好吵」。

(中時 )