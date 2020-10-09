武陵農場近年轉型觀光遊客遽增，隘口路幅僅約2公尺，極易發生人車爭道危險。武陵農場為確保遊客安全，與雪霸國家公園管理處、林務局東勢林管處共同斥資3500萬元興建跨越七家灣溪的「京華橋」，今年7月7日落成啟用，並榮獲公共工程類金質獎。

京華橋歷史可回溯到1959年前後，當時榮民由七家灣溪東側進駐武陵屯墾區，為開拓北谷創建吊橋，以濟農事，曾於1981年簡易維修，後來損壞嚴重拆除，僅留橋墩見證歷史。

京華橋跨越七家灣溪的「京華橋」，解決隘口路人車爭道危險。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場鑑於隘口路幅狹隘，最窄僅約2公尺，近年遊客遽增，武行人通過隘口極易發生人車爭道危險。為確保遊客安全，去年10月動工復建長31公尺、寬1.8公尺吊橋，以利人車分道，在今年6月竣工。「京華橋」寓祈天地萬物繁華昌盛，並蒙李秉圭大師以獨特「榜書體」提字贈墨，矯若遊龍，氣勢磅礡。

武陵農場副場長胡發韜表示，建議遊客可以從茶莊對面的兆豐橋進入茶園步道到達觀月亭，欣賞2月櫻花花海，4月則在農莊文物館欣賞芳香人的白藤及紫藤，再由京華橋跨過七家灣溪，回到武陵路上。

10月迎接即將盛開的芳香萬壽菊，順便品嚐武陵秋天高山杭菊，11月更迎來重要的「變葉植物季」，銀杏、楓葉、落羽松及水杉，更加碼於露營花海區趕搭黃色浪漫「油菜花」。

(中時 )