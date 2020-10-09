共機頻頻擾台，兩岸情勢緊張，精進後備人力呼聲大起。國防部長嚴德發表示，國軍後備單位將成立「防衛動員署」，後備軍人教召頻次將改為1年1訓、1次14天。對此，退將栗正傑認為，「要做好教召，先恢復軍法」。

栗正傑在臉書寫下，「以我個人曾經在軍中實際擔任多次後備動員教召訓練的心得而言，如果沒有軍法當各級訓練幹部的後盾，恐怕教召的訓練成效要大打折扣！」他也直言，教召的目的在恢復後備軍人的戰力，要恢復戰力沒有捷徑，只有嚴格訓練一途，尤其是想要在兩週10天的時間，從報到發放服裝、分配床位，完成訓練到解召回家，要達到完成合格專長戰士在時間上是很緊湊的，因此在訓練上更要從嚴從難。

栗正傑也說，但不可諱言，人性上本來就是怕苦畏難，更何況動員的後備軍人都已經離開軍中一段時間，要他們突然接受有紀律的軍中生活與嚴格的訓練，如果沒有軍法當訓練幹部的後盾，恐怕連要求他們按時起床就寢，集合點名吃飯都很頭痛，更遑論訓練了。

最後，栗正傑認為，「相信大部分的教召員都能奉公守法，為保國衛民願意接受軍中規律的生活與嚴格的訓練，但不可否認也有個人主義，不服管教，甚至作奸犯科之徒！如果真有心要提升全民國防共識，建立整體戰力，國防部應趁此民氣可用之機，恢復軍法，否則在沒軍法為後盾的教召，只是為難了後備幹部！」

栗正傑貼文曝光後，有網友認同「真是有道理」、「真正了解基層、強將」，但也有人認為「依據中央現狀優勢，軍法也不會好用」、「應該是軍法回歸軍審吧」。

(中時新聞網)