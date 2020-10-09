追風少女FAL由三位誕生於同年9月29日的女孩所組成，因此將專輯名稱命名為《玖貳玖》。同年同月同日生的她們就好像天時地利人和般的結合，團員為來自台東阿美族的雙胞胎姐妹Eng’mo（林青雲）、Kasang（林欣雲），與來自高雄的Yuli（鄧棋薰）。大學時期因為有共同的音樂理念以及創作的默契，決定組團，以族語為基礎，融合各種元素與語言，結合雷鬼、藍調、各式曲風創作。帶著傳遞臺灣原住民族文化的精神出發，希望喚起原住民青年人不要忘記自己珍貴的文化。也想藉由不同身分的三人，傳達無論是否具原民身分，都能將這臺灣的文化寶藏，以FALI風格，傳揚、傳承下去。

在遇上了COVID-19疫情，許多事物進入停擺，表演娛樂更是深受影響，導致許多演出無限延期或取消，三人在生活上也陷入收入的匱乏，在這樣的生計窘境之下，追風少女FALI努力兼職其他工作（手搖店、美術館、日式料理店）維持生計，並且持續埋首創作新的歌曲，獲得原民會的製作補助後，即展開錄音行程，因為她們相信不論生活再怎麼困難，都將成為音樂的養分。在這六個月的專輯製作期中，就算工作再累，錄音再辛苦，三人依然熱情的互相打氣，分享各自的靈感另外，製作人（阿蒙老師）使用大自然的聲音，為專輯中的歌曲做連結，讓這張迷你專輯儼然成為一個長達42分鐘的音樂故事。

追風少女。（無虞工作室提供）

(中時 )