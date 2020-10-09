稻作收成時的麻雀群令農民傷腦筋，稻草人、競選旗幟、彩帶、放鞭炮，尚無完全有效的工具，國內廠商研發「iBirdy 雷射驅鳥器」今年問世，運用雷射光點驅鳥，範圍為半徑30公尺方圓。

玉陽有限公司總經理林景峰表示，「iBirdy 雷射驅鳥器」是一台雷射光機，而是運用繞設原理，使雷射光穿過機器內的光柵片，散射出多個點的圖案，投影出光柵片上的圖案，達到驅鳥的效果，並非發出筆直的雷射，對人類無害，可24小時運作。

林景峰說，一開始依據農試所的研究，調配鳥類不喜歡的光例如紅色、黃色、綠色，鳥類看到綠光會感到刺激暈眩，唯一的選擇就是飛離，在霧峰農試所做的實驗可看到當光機開始運作時，麻雀飛起來。

他表示，雷射驅鳥器的一個顏色有12個光點，360度交叉循環，對鳥類可避免疲乏，農業、漁業都可用。

「iBirdy雷射驅鳥器」由天瑞光電科技公司、玉陽有限公司、晟豐有限公司共同開發，分別負責光電、機械、整合專業，研發3年問世，將於10日至12日雲林農機展亮相。

林景峰表示，雷射驅鳥器的驅趕範圍為半徑30公尺方圓，目前一台訂價約3至4萬元，戶外型可使用太陽能發電，一甲地約需6台，戶內型可驅趕老鼠等動物，目前正研究驅可使獼猴遠離的光配方。

(中時 )