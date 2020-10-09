國慶焰火進入倒數階段，明晚將施放27354發，號稱規模最大，預計將吸引近25萬以上人潮，台南市安平區主副舞台各表演團體預演及準備工作正緊鑼密鼓彩排、整備，台南市長黃偉哲今天下午在副秘書長王揚智陪同下，到場是查確認各環節整備狀況，黃偉哲強調，台南市民用辦喜事心情辦好國慶焰火，絕對會帶給全國民眾最佳國慶焰火觀賞經驗。

黃偉哲表示，國慶焰火就要到了，台南市政府團隊繃緊神經做了周全準備，截至目前也一再確認各項工作是否完備，不管硬體、軟體都積極佈署。今年焰火增加近1萬發，總共是2萬7354發，規模為歷年之最。他強調，不以史上規模最大為賣點，因為今年規模最大，明年可能就突破今年規模了，但絕對要做到讓前來賞焰火的人既看熱鬧也看門道，擁有舒適安全健康的觀賞經驗。

黃偉哲今天下午視察國慶焰火的場地相關整備工作。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲說，天空上焰火表演是由國防部負責呈現，台南市則主要負責地面上的工作，像是表演團體正在進行預演，這次動員近千名志工，今天也提前做訓練準備，明天務必將場地清潔工作做好，交通動線做好，治安把關好，讓南來北往的遊客以及市民朋友們，可以在健康、安全又乾淨的環境裡面觀賞煙火、吃小吃、看表演。

至於最多人關心的交通規畫，黃偉哲提到，非常感謝在地店家與居民，配合交通管制犧牲自己出入的不便，很感激市民的全力配合，全台南市總動員是以辦喜事的心情來迎接這場國慶煙火。他更呼籲，即將前來觀賞焰火的朋友，注意交通管制資訊，以搭乘大眾交通工具為主，並攜帶口罩，才能順利安全的觀賞美麗焰火。

(中時 )