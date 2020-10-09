週年慶向來為百貨公司年度最重要之活動，各大百貨公司為了爭取「高端客群」青睞，無不推出獨家活動及超值折扣優惠，除了投入豐富的行銷資源，亦規劃不同促刷活動刺激消費，以提升業績。為迎接百貨週年慶到來，各銀行也紛紛加碼投入預算，提供刷卡滿額禮回饋，以促動持卡人消費。

精打細算的消費者，週年慶活動除專研各百貨攻略也應考量銀行提供之滿額禮回饋，例如：華南銀行信用卡於台北101購物中心，週年慶檔期提供單筆消費每滿5,000送500元，等同於10％回饋，若再搭配使用101 PAY消費達指定門檻最高可達13.6％回饋；另外，於遠東百貨週年慶使用華南銀行信用卡消費，單筆滿6,000分6期送250元，若於首12日消費滿8,000再加碼贈200元，加計百貨提供5,000送500元及銀行限量簡訊優惠300元，回饋率可高達15％。

除提供百貨滿額禮外，為響應政府「動滋券」挺運動，華南銀行信用卡舉辦「1788一起運動吧」活動，即日起至10月底止，至全臺指定運動用品專賣店，刷華南銀行信用卡單筆消費滿1,788元，登錄送178元刷卡金(活動期間每戶每月限回饋一次)，回饋率高達10％。

華南銀行為回饋廣大卡友支持，除平時提供逾1,000家之餐飲優惠，近期也將於食在精彩網站舉辦「美食按個讚，卡友投票趣」活動，活動期間至投票區為你所喜歡的美食按個讚，就有機會抽中氣泡機或全家禮物卡100元，每天7票，投票越多次，中獎機會越高。

(工商 )