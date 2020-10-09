台新銀行贊助的台灣旅美高爾夫球女將錢珮芸，10月在美次巡（Symetra Classic）賽事中奪冠，為台灣爭光，她第一時間開心發文，感謝贊助夥伴一路相挺，及師長與爸媽的鼓勵支持。

錢珮芸是這次Symetra Classic賽事唯一的台灣選手，面對各國菁英雲集，最後以低於標準桿14桿的成績奪下冠軍獎盃，展現優異球技。台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示，該行多年來贊助錢珮芸及多位台灣女子高爾夫球選手，包括曾雅妮、蔡佩穎、陳之敏及今年相當耀眼的16歲新秀吳佳晏等，看見這些選手日益茁壯，感到十分欣慰，期待錢珮芸持續發揮實力，在國際賽事上嶄露頭角，讓台灣女子高球被世界看見。

台新銀行指出，該行推廣高球運動不遺餘力，各界特別期待台新銀行每年舉辦的「名人慈善高球聯誼賽」，依照傳統會邀請客戶與職業球員一起上場切磋球技、貢獻愛心，也持續扮演選手們的後盾，為她們加油打氣，持續傳遞認真的精神。

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