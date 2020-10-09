永續金融成為國際發展趨勢，金管會於8月提出「綠色金融行動方案2.0」，引導金融市場因應氣候變遷潛在風險與掌握商機，元大金控集團旗下各子公司結合自身核心業務，發展與ESG議題相關產品與服務，發揮金融機構資金影響力，近期宣布子公司元大銀行正式加入赤道原則協會並簽署「赤道原則」（Equator Principles），成為全台第7家，也是全球第112家赤道銀行，未來將以國際最高標準審核授信案件，攜手善盡企業社會責任客戶，邁向永續經營。

元大金控集團也積極支持國際組織氣候相關財務揭露專案小組(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)工作，率先接軌國際趨勢，執行情境分析評估氣候對財務的潛在風險，且完備相關配套措施。在2019年依循聯合國環境署金融倡議，所提出的金融業執行TCFD試點項目之氣候情境分析框架，推動「投資與授信之氣候風險財務衝擊量化專案」，並且在2020年5月完成TCFD倡議的簽署，正式登錄於TCFD網站中。

根據世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)發布的《2020全球風險報告》，環境風險是發生可能性最高的前五大風險之一，企業面對的環境挑戰日趨嚴峻，金融機構更不可能置身事外。以成為「國際永續標竿企業」為願景，元大金控集團將氣候變遷議題視為公司治理與經營戰略的重要一環，2019年11月董事會即通過「永續金融準則」，建立金控層級的投資與融資綠色政策，作為集團各子公司落實永續授信與投資準則依據的遵循規範。

元大銀行加入赤道原則協會後，將建立更符合國際級標準的專案融資授信制度，透過原則性架構，將集團永續金融準則精神落實到授信業務規劃，並積極執行盡職調查，管理授信案件潛在環境及社會風險，促使企業經營更合乎ESG(環境、社會、公司治理)永續發展國際趨勢，善盡世界公民責任。

元大金控集團未來會持續將永續金融、環境友善與社會共榮三大思維融入企業文化與營運決策中，透過ESG面向接軌聯合國永續發展目標(SDGs)。2019年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股，在氣候數據透明度與對抗氣候變遷行動連2年獲得CDP(原碳揭露專案)評比A-「領導等級」，今年更第六度被納入「臺灣永續指數」成分股中。

(工商 )