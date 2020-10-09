中秋歲末之際，科技大廠員工分紅獎金、投資人股息入袋，投資伴隨風險，入場時機須慎選，遠東商銀建議，將資金停泊在Bankee社群銀行數存帳戶，活存利率0.6％無額度上限，較大額定存、活期存款、交割帳戶年息高達20倍，打造進可攻、退可守的投資理財之利。

遠銀表示，分紅發放、股利配發，許多民眾滿載而歸，但領到獎金開心，現在定存利率已貼地，如何投資理財就成了一門學問。積極者趁台灣股市或國際市場回檔進場，穩健者趁低利率準備頭期款買房。不論如何運用，可將資金停泊Bankee，活存利率0.6％無上限，較其他帳戶的年息最高可達20倍。

遠銀指出，日前有網友在FB社團「爆廢公社」發文，自己在某金融機構存款餘額已超過100萬元，竟被銀行員告知超過100萬元部分的存款金額不計利息，令人相當震驚。對於需要大額存款民眾，可直接存入Bankee社群銀行數位存款帳戶，免擔心給息門檻且利率較高，額度更無上限，更可靈活運用資金。

遠銀說明，沒拿到分紅獎金也毋須擔心，Bankee社群銀行提供活存2.6％方案，運用互助、共享、共好的平台經濟，提供年輕世代簡單好入手的優利活存。即年底前Bankee會員於任一月分享個人推薦碼給2位以上好友成功開戶，推薦人與被推薦人，均可獲5萬元以內2.6％活存優利，為一般活存的21倍利率之多，目前市場上活存利率約落在0.03～0.12％。

(工商 )