從2020夏天延續至秋天的國內旅遊潮持續熱燒，在不能出國的非常時期，台灣民眾大多前往墾丁、宜蘭、花東等渡假勝地旅遊，而星級渡假飯店更是許多消費者的住宿首選，各家銀行也和飯店業者合作提供住宿優惠。Money101彙整信用卡的飯店優惠，其中以匯豐銀行推出首刷禮為價值兩萬元的台北W飯店住宿一晚最為優惠。

近期台灣疫情趨緩，民眾也紛紛往全台各地的觀光景點跑，根據交通部官觀光局今年7月的統計資料，森林遊樂區、風景區及休閒農場等戶外觀光景點旅客人數多為正成長，而今年6月全台熱門景區的頂級飯店住房率平均達7成以上，其中花東、墾丁及離島的星級觀光飯店住房率最高甚至可達9成，相較於上半年疫情最嚴峻之際，旅遊景氣明顯回升許多，而奢華渡假飯店已成為民眾在規劃旅遊時的首選。

各家銀行也嗅到商機，積極和飯店業者合作，推出各式住宿及餐飲折扣活動，提供消費者更多的選擇。面對如此眾多的信用卡旅宿優惠，Money101總經理朱本傑建議，聰明的消費者可善用信用卡提供的訂房優惠，提早規劃休假，不但可用經濟實惠的價格享受奢華慢活假期，更可避開假日的人潮及車潮，玩得舒適也盡興。

眾家銀行推出的飯店優惠活動中，以匯豐銀行最為吸睛，近期祭出首刷禮送五星級飯店住宿一晚，凡於2020/10/5～10/31期間於指定網站連結申辦匯豐銀行指定卡（現金回饋御璽卡、旅人輕旅卡、旅人御璽卡、旅人無限卡任一張），核卡後30天內刷滿額新台幣一萬元即可獲得首刷禮資格。首刷禮包含台北W飯店（前500名核卡）、台北萬豪酒店、礁溪山形閣溫泉飯店、兆品酒店礁溪一日住宿（共2,000名核卡）。

花旗銀行則是跟礁溪老爺、礁溪寒沐、雲品溫泉酒店、墾丁凱撒大飯店、桃園大溪笠賦威斯汀度假酒店等17家國內頂級渡假飯店合作，推出平日一泊二食最優4折方案，活動至2020/12/31為止。

而美國運通也推出多間國內頂級飯店住宿優惠，包含多間飯店入住一晚免費房型升等以及連續入住指定房型買一晚即送一晚，不限平假日。

(工商 )