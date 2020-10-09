A股在「十一」長假期後復市造好，人民幣走強，上證指數收升近1.7％。市場交投活躍，滬深兩市成交合計增三成至人民幣（下同）7,113億元。

上證指數開盤漲近1.4％，升幅擴大，最多升62點或1.94％，高見3,280點，收市報3,272點，升54點或1.68％，成交2,641.71億元。

深指亦開高走高，全日收盤報13,289點，升381點或2.96％，最高見13,323點，升416點或3.23％，成交4,470.94億元。

滬深300指數報4,681點，升93點或2.04％；創業板指數報2,672點，升98點或3.81％。

各類股幾乎全線上升，半新股升逾半成；化工股升逾4％；煤炭股升逾3％；鋼鐵、有色金屬、電力、石油、房地產股升逾2％；水泥、金融股升逾1％；僅酒店旅遊股跌逾3％。

9月財新中國服務業PMI錄得54.8，較8月升0.8個百分點，優於預期，且連續5個月處於擴張區間。

(工商 )