墾丁香蕉灣9日下午傳出溺水案，1人無生命跡象搶救中。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

墾丁香蕉灣稍早傳出有人溺水，警消獲報趕住現場時，發現49歲溺者已被救起，並有人為他施作CPR，但狀況不理想已無生命跡象，目前送往恆春旅遊醫院搶救中。

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