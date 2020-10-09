墾丁香蕉灣傳溺水 1人無生命跡象搶救中 16:582020/10/09 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 墾丁香蕉灣9日下午傳出溺水案，1人無生命跡象搶救中。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 墾丁香蕉灣9日下午傳出溺水案，1人無生命跡象搶救中。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真） 墾丁香蕉灣稍早傳出有人溺水，警消獲報趕住現場時，發現49歲溺者已被救起，並有人為他施作CPR，但狀況不理想已無生命跡象，目前送往恆春旅遊醫院搶救中。 (中時 ) #溺水 #生命跡象 #香蕉 #墾丁 #恆春 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 賀不打川記疫苗 彭斯罵拿人命玩政治 04:102020/10/09 國際大事 像極了現實的愛情 04:102020/10/09 時論廣場 「寒露」的養生與禁忌 楊登嵙曝2種人要注意 08:542020/10/09 生活 村上春樹憶父 棄貓當起點 04:102020/10/09 藝文副刊 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 08:202020/10/09 社會 全新針織品牌登台 「時裝化」喀什米爾衣物讓人一摸愛上 12:312020/10/09 時尚 長髮女泣訴熟睡遭男友偷拍裸照「像被輪姦」 他發文駁斥 10:232020/10/09 社會 君看一葉舟：葉家興》中間選民在哪裡 19:512020/10/09 名家 川普怪大陸施加詛咒造成瘟疫 陸外交部駁：和全球團結抗疫 19:012020/10/09 兩岸 墾丁南灣上演活春宮 警方追查4外國人 08:502020/10/09 社會 社會熱門新聞 獨》連千毅賣直升機是假的 檢戳破買家賣家都是陳姓貨運大亨 - 社會 夜市蔥油餅老闆娘太火辣 網看影片險暴動：飄出乳香 - 社會 影片曝光／快車道竟右轉！台灣大道汽機車相撞 22歲騎士傷重不治 - 社會 他手機夜拍墾丁南灣沙灘 驚見2男2女「全裸活春宮」 ：是老外 - 社會 饒河夜市地瓜父子好可憐？地瓜媽氣炸說真相：太扯了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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