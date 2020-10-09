槲櫟為溫帶地區特有植物，多年前被發現現蹤於新竹縣竹北市、新豐鄉的交界，且為原生種，新竹縣政府致力復育，且小有成果，9日上午約百名民眾齊聚在婦幼館旁公園，認識槲櫟這項植物，長期調查、保育的嘉義大學森林系助理教授趙偉村也提醒民眾，若有喜愛槲櫟，切勿向苗圃商採購。

學術界近20年前在新竹縣竹北、新豐一帶山區，發現槲櫟的原生種，也是目前緯度最低、國內唯一的生長處，且因數量稀少，新竹縣政府致力於保育，包含新竹林區管理處經費補助，縣內不少學校、公園，均有復育槲櫟的蹤跡。

新竹縣政府9日舉辦槲櫟復育成果說明會，吸引不少民眾前往參與，認識槲櫟之美。（莊旻靜攝）

嘉義大學森林系教授廖宇賡、趙偉村等人長期調查並復育，期望能為槲櫟尋求一線生機。新竹縣政府農業處長范萬釗表示，9日的生態活動是臨時舉辦，原本僅開放50組民眾參與，未料現場約有百人聚集，共同認識槲櫟之美。

范萬釗也表示，槲櫟為溫帶植物，面臨快速減少的危機，除了復育並廣為栽植外，更重要的是期望能讓槲櫟在原生地繼續生長，范萬釗也表示，婦幼館旁即有復育槲櫟的蹤跡，甚至比原生地生長得還好。

趙偉村則表示，槲櫟在台灣的分布很侷限，且有不少人違法採集，也面臨族群散步的困難，導致原生地的族群愈來愈少。目前從種子培育，並到學校、公園栽植，也期望透過活動，杜絕違法採集的問題。

趙偉村也呼籲，民眾不要向苗圃商購買殼斗科植物，購買等於支持盜採種子的行為，如此一來，山上的殼斗科植物就會愈來愈少，也面臨生存危機。

(中時 )