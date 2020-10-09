人民幣走強，推動A股長假復市大漲，不過港股創近三周高位後震盪走跌，連跌兩日。

隔晚美股續升，紓困方案重啟談判，恒指9日早盤開漲150點，報24,343點，創近三周高，惟已見全日高位，上午曾轉跌78點，中午收報24,216點，升22點。港股午後中段突跌破上午低位，最多跌134點，見24,059點全日低，但仍守住20日線（約24,009點）。恒指收市報24,119點，跌74點或0.31％。

北水回歸下，大盤全日成交增至1,125.47億港元。

國企指數報9,617點，微跌6點。恒生科指跌7點，報7,503點，終止五連升。

個股方面，騰訊升0.8％，成交額82.14億港元居首。成交第二大是早段曾創新高的阿里巴巴，收市倒跌1.2％，報286.2港元。瑞聲科技挫2.7％，藍籌中表現最差。交行升1.34％，藍籌中表現最好。

(工商 )