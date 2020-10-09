2020下營農情產業文化節9日熱鬧登場，美味的鵝肉冬粉及鵝肉試吃，吸引長長人龍排隊。（劉秀芬攝）

2020下營農情產業文化節9日熱鬧登場，下營社區也推出「下營好食光」社區營造成果發表。（劉秀芬攝）

2020下營農情產業文化節9日於下營上帝廟停車場熱鬧登場，台南市長黃偉哲親臨現場同樂，大力行銷在地特產，熱鬧的市集、優惠的折扣、美味的鵝肉試吃也吸引眾多民眾前往排隊採購。

黃偉哲表示，在新冠肺炎疫情影響之下，市府團隊仍積極與農會及店家商圈合作共同行銷在地亮點產業，下營特產共有「四寶」，包含蠶絲、鵝肉、黑豆、文旦，但現場沒有文旦，因為文旦已經完銷，足以見證台南文旦的熱門搶手程度。

適逢國慶日前夕，主辦單位也邀請12對下營鑽石婚夫婦，以特製的鵝肉蛋糕為台灣慶生。此外，這次活動推出限量500個250元的國慶鵝肉便當，黃偉哲特別訂購50個國慶鵝肉便當贈與弱勢家庭，一起享用美味鵝肉歡度國慶假期。

今日活動下營社區也推出「下營好食光」社區營造成果發表，以下營在地食材製作的各式料理，如黑豆虎咬豬、鵝香筒仔米糕、黑粉桃山月餅、桑醬奶酪、黑豆鬆糕、柚香茄雞、稻香鵝鬆壽司等，限量提供給民眾免費品嘗。

下營區農會於10月特別推出農特產品全面8折，在地鵝肉店家也配合於10／5至10／11推出消費滿千送百活動，現場還有限量鵝肉冬粉及鵝肉試吃，吸引長長人龍排隊。

(中時 )