兼任民進黨中常委的立委何志偉在民進黨中常會提出「建請美豬進口數量控管，緩解衝擊」，被同志私下罵「死小孩」，引發議論。對此，資深媒體人黃暐瀚則認為，這不是只有何志偉應該講，而是民進黨的立委和中常委們，都應該告訴蔡總統，否則要怎麼讓民眾相信民進黨是真的愛台灣？

民進黨開放美豬爭議仍持續延燒，何志偉在臨時動議上提出「建請美豬進口數量控管，緩解衝擊」，讓全場氣氛瞬間降至冰點！此舉不僅讓書記長莊瑞雄當場斥責「提這案太危險，很不應該，更有中常委在會議後怒罵何志偉「死小孩亂提案」

黃暐瀚8日在政論節目《頭條開講》中表示，何志偉做的事情，把藍綠抽開來看，是一個民意代表該做還是不該做的事情？如果他做了不該做的事情，譴責他沒有問題；但他做了該做的事情，反而卻被加諸「你民進黨還國民黨的」，還說他怎麼民進黨中常會講這種話，讓老闆不高興。

黃暐瀚指出，這個問題不應該只有何志偉講，而是所有民進黨的立委和中常委都應該告訴蔡總統，我們為了台美關係開放萊豬，但是人民健康要把關、萊劑要標示、總量要注意，這樣民眾才會相信民進黨是真的愛台灣。

(中時新聞網)