共機近期頻頻擾台，今年累計闖入我防空識別區已逾1700架次，而台海關係緊張，也讓台灣的國防作戰能力備受國際關注。美國前國防部長布萊恩（Stephen Bryen）認為，台灣仍需美國更大實質承諾，關鍵是可以讓美國代訓台灣空軍飛行員，提供台灣F-35匿蹤戰鬥機隊，遇緊急狀況可馬上轉移來台。

據美國《新聞週刊》(Newsweek)近期刊出美國前國防部國防技術安全管理局創始人布萊恩的文章，他認為，近期台美關係升溫，面對大陸對台的潛在軍事威脅行為，目前美國限制對台出售先進戰機給台灣，有部分原因在於，除對台灣空軍飛行員是否有能力駕駛感到擔憂外，另一部分也是對中國大陸的反應而擔憂。

他建議，前者的解決方式，可由美軍在美代訓台灣飛行員，並讓F-35在美待命，一旦有「緊急情況」就可隨時轉移到台灣進行協助。

至於後者的政治問題，他也建議，美國政府應準備一支F-35後備部隊，可隸屬於台灣的編制，或是以租賃方式給台灣，讓這支部隊能隨時協防台灣應對中國大陸對台灣的報復行為。

報導也提及，布萊恩認為，台灣目前沒有隱形飛機。而台灣現有140架舊款F-16飛機正在升級中，雖然將陸續獲得更先進的66架F-16V（毒蛇）戰機，其雷達特徵更小。但F16V預計要到2026年左右才能全數交付，這意味著未來的5年時間，台灣將不得不依靠老式飛機。布萊恩也說，若升級計劃順利，到2020年底，台灣將擁有約50架F-16升級版，但現在的情況是略有延遲。

報導指出，中國大陸去年中開始全面量產J-20隱形戰機，其裝備渦扇-15（WS-15）發動機，增加了推力矢量控制（TVC），這可重定向發動機的推力，並使飛機非常靈活。俄羅斯的Su-35和即將推出的Su-57具有TVC。F-16沒有，而F35則仰賴其遠距離空對空的「超視距導彈」及其優秀的雷達匿蹤能力來進行作戰。

報導認為，台灣需要一架可以在公路和簡易機場上運行的短距離起降飛機，F-35B是世界上第一架超音速短距起飛且垂直著陸的隱形飛機。它非常適合台灣，並有足夠保護台灣的作戰範圍。美國海軍陸戰隊已經擁有總部位於日本岩國的F-35B，並擁有包括沖繩島在內的跳島戰略，如果發生衝突，支持和未來與台灣的互操作性將成為重要的選擇。

布萊恩也強調，美國做出專用於台灣的F-35機隊的政治決定，將考驗美國和台灣一樣的勇氣，但若提出這樣的美國計劃，將有助於穩定東亞的安全。

對此，台灣軍事專家接受中時新聞網訪問表示，他個人認為雖然F35符合台灣的防衛需求，但可能性不大，因為美國自己的不夠用，哪還會租給台灣，真要租不如直接出售。

(中時新聞網)